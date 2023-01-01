Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские театры к юбилею Александра Островского поставят две «Бесприданницы» Комедию «Свои люди – сочтёмся» покажут в Доме актёра Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Жестокий романс"

Пермские театры готовятся отмечать юбилей Александра Николаевича Островского: самому «репертуарному» после Чехова драматургу классического русского театра 12 апреля исполняется 200 лет.

Сразу два театра готовят к постановке «Бесприданницу».

В камерном театре «Новая драма» премьера «Бесприданницы» (12+) планируется на 10 октября — это день рождения театра, и по традиции именно 10 октября каждый год открывается новый сезон «Новой драмы». Художественный руководитель театра и режиссёр-постановщик спектакля Марина Оленёва рассказала, что не стоит ожидать от постановки традиционного визуального решения: это будет «вневременной» спектакль, исследующий проблему «любовь и деньги» с проекцией на современность. Текст, однако, останется классическим.

Гораздо дальше в интерпретации классического сюжета пошёл театр кукол «Карабаска». Для их спектакля «Бесприданница. Островский» (16+) режиссёр из Москвы, лауреат «Золотой маски» Наталья Пахомова, создала авторскую компиляцию из текста Островского, в которой появляются новые акценты и сюжетные повороты. Главные герои спектакля — Харита Огудалова, мать героини «Бесприданницы» Ларисы, и сам Александр Николаевич Островский. Это дуэтный спектакль, рассчитанный на «звёзд» этого небольшого театра Наталью Красильникову и Андрея Тетюрина. Премьера планируется на июнь, она пройдёт в Москве и Перми. Правда, площадка для пермских показов пока неизвестна — собственной сцены у «Карабаски» нет.

Большой театральный марафон, посвящённый юбилею классика, проводит Дом актёра. Как рассказала директор учреждения Елена Старостина, проект, рассчитанный на год, включает в себя онлайн-читки десяти пьес Островского, мастер-классы по бутафории и историческим прическам, актёрский обучающий интенсив «Мастерство диалога» на материале из пьес Островского, а также несколько оригинальных событий: так, в рамках марафона пройдут конкурс фанфиков на темы творчества Островского и летний пленэр — пермские художники будут рисовать городские пейзажи, в которых будут прогуливаться модели, одетые в костюмы героев классических пьес.

В рамках марафона запланирована и премьера — 13 марта в Доме актёра будет представлена новая постановка комедии «Свои люди — сочтёмся» (12+), сделанная Андреем Дюженковым с участием актёров Театра-Театра.

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