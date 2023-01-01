Новым замминистра природных ресурсов Пермского края назначен Вадим Скворцов Ранее он работал в Московской области Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Новым заместителем министра природных ресурсов Пермского края стал Вадим Скворцов, информация об этом появилась на сайте ведомства. В зоне его ответственности будут блоки управлений минеральных и водных ресурсов. Чиновник уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Как выяснил «Коммерсант-Прикамье», Вадим Скворцов ранее работал в Московской области, руководил контрольно-надзорным подразделением министерства экологии и природопользования региона. До этого занимал пост замруководителя управления Росприроднадзора в УрФО.

Напомним, в январе ещё одним заместителем главы минприроды Пермского края был назначен Дмитрий Полшведкин из Республики Коми. Он курирует особо охраняемые природные территории.

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