Заместителем главы минприроды Пермского края назначен Дмитрий Полшведкин Он будет курировать особо охраняемые природные территории Поделиться Твитнуть

Дмитрий Полшведкин

permkrai.ru

Заместителем министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края назначен Дмитрий Полшведкин, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он будет курировать направление, касающееся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. Отмечается, что ставка создана специально для усиления этого блока работы.

Дмитрий Полшведкин ранее работал в Территориальном фонде информации по природным ресурсам и охране окружающей сред Республики Коми.

К исполнению новых обязанностей Полшведкин приступил 12 января.

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