Заместителем главы минприроды Пермского края назначен Дмитрий Полшведкин
Он будет курировать особо охраняемые природные территории
Заместителем министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края назначен Дмитрий Полшведкин, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Он будет курировать направление, касающееся охраны окружающей среды, экологии и особо охраняемых природных территорий. Отмечается, что ставка создана специально для усиления этого блока работы.
Дмитрий Полшведкин ранее работал в Территориальном фонде информации по природным ресурсам и охране окружающей сред Республики Коми.
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