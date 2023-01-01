Производимые в Перми РСЗО «Торнадо-С» будут оснащать новыми блоками системы управления Они позволят программировать для каждой ракеты индивидуальное полётное задание Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Госкорпорация "Ростех" представила на Международной выставке оборонной промышленности IDEX-2023 в Абу-Даби, которая открылась 20 февраля, блок системы управления к РСЗО «Торнадо-С». Благодаря этой разработке боевая машина сможет одним залпом поражать несколько целей, так как для каждой ракеты будет выдаваться отдельное полётное задание. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Сообщается, что дальность стрельбы управляемых реактивных снарядов составляет более 100 км, а точность стрельбы снарядов «Торнадо-С» в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО «Смерч».

Также на выставке представлены 122-мм неуправляемые реактивные снаряды для РСЗО «Торнадо-Г». Они предназначены для уничтожения целей за складками местности и в горах.

Напомним, выпуском боевых машин реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» занимается военный дивизион «Мотовилихинских заводов». Осенью 2022 года из-за СВО в связи с возросшими в несколько раз объёмами производства предприятие перешло на работу в три смены.

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