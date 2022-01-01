Производство в Перми реактивных систем залпового огня «Торнадо» увеличилось в разы Продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» (Пермь) в связи с возросшими объёмами производства перешёл на работу в три смены. Выпуск боевых машин из состава реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» вырос в разы по сравнению с прошлым годом и достиг объёмов, которых не было последние десять лет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в госкорпорации «Ростех».

Там добавили, что усилия «Ростеха» и минпромторга сконцентрированы на том, чтобы сохранить производство вооружения и военной техники на предприятии, которое с 2018 года находится в стадии банкротства. В частности, финансовая помощь «Ростеха» позволила полностью сохранить на «Мотовилихинских заводах» рабочие места, на предприятии выплачивается заработная плата, модернизируется производство, а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.

В «Ростехе» добавили, что продажа имущественного комплекса предприятия не влияет на продолжение производства вооружения и военной техники, поскольку минобороны и минпромпторг контролируют сохранение целевого назначения имущества и исполнение контрактов.

РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». «Торнадо» имеет более совершенную систему управления огнем и выпускается в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров.

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