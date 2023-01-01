Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый сезон «Балет Евгения Панфилова» откроет премьерой спектакля «Орфей и Эвридика» Его планируют показать на новой сцене пермского Дворца молодёжи Поделиться Твитнуть

В театре «Балет Евгения Панфилова» запланирована постановка одноактного спектакля «Орфей и Эвридика» (12+). Как рассказала директор театра Марина Несенчук, «Балет Панфилова» рассчитывает именно этой постановкой открыть новый сезон осенью 2023 года на новой сцене в реконструированном Дворце молодёжи.

Хореограф, один из ведущих постановщиков современной хореографии в России Константин Кейхель планирует рассказать мифологический сюжет современным языком, не только пластическим, но и музыкальным, а также изобразительным: заказаны авторская музыка и специальное световое оформление.

Сюжет об Орфее для пермского музыкального театра — особая тема. Кроме легендарного балета Николая Боярчикова (1977 год), была ещё и опера Монтеверди «Орфей» в постановке Георгия Исаакяна, получившая две «Золотые маски».

На закрытии нынешнего сезона в июне 2023 года «Балет Евгения Панфилова» тоже покажет премьеру: художественный руководитель театра Сергей Райник ставит одноактный балет «Так говорил Заратустра» (12+). Музыку Рихарда Штрауса, давшую спектаклю название, дополнят фрагменты других музыкальных произведений. Театр планирует показать новый спектакль на сцене ДК им. Солдатова.

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