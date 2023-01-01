Желающих разработать проект реконструкции участка Компроса в Перми снова не нашлось Власти предлагали за работу 4,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Аукцион по поиску разработчика проектной документации по реконструкции Комсомольского проспекта в Перми на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне (возле отеля «Прикамье» и гостиницы «Урал») снова признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчик работ МКУ «Пермблагоустройство» готов был заплатить за работу 4,6 млн руб.

Подрядчик должен был провести инженерные изыскания и землеустроительные работы, разработать дизайн-проект и создать проектную документацию: на плане отобразить функциональное использование территории, её ландшафтную организацию; обозначить расположение парковочных карманов, пожарных проездов и других необходимых элементов, малых архитектурных форм и пр.

Это уже второй аукцион, который был признан не состоявшимся, и тоже из-за отсутствия заявок. Первый объявлялся осенью 2022 года. Тогда за работу власти предлагали максимум 4 млн руб.

Добавим, что в январе 2023 года власти предложили жителям Перми самим выбрать элементы благоустройства для участка Комсомольского проспекта перед отелем «Прикамье». Пермякам в ходе опроса предлагалось определиться, какие именно зоны для отдыха они хотят там видеть, выбрать варианты скамеек и малых архитектурных форм.

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