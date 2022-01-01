Жителям Перми предложили выбрать элементы благоустройства у отеля «Прикамье» Онлайн-голосование продлится до 22 января Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жители Перми смогут сами выбрать элементы благоустройства для участка Комсомольского проспекта перед отелем «Прикамье». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермякам в ходе опроса предлагают определиться, какие именно зоны для отдыха они хотят там видеть, выбрать варианты скамеек и малых архитектурных форм.

В частности, у отеля могут появиться места отдыха с Wi-Fi зонами, различные навесы, модульные вазоны с многолетними цветами и пр.

Проголосовать можно до 22 января на портале «Госуслуги» по ссылке или на официальном сайте мэрии gorodperm.ru через баннер «Мой выбор, моё будущее».

В администрации также отметили, что территория перед отелем «Прикамье» граничит с недавно отремонтированным сквером возле гостиницы «Урал» и визуально должна составлять единый комплекс с Октябрьской площадью.

Напомним, в декабре 2022 года администрация Перми зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м перед отелем «Прикамье» для размещения на нём общественного пространства. Землю изъяли по решению суда у АО «Отель «Прикамье», «Сервис-С», ИП Натальи Мамаевой и Людмилы Михейчевой. Мэрия выплатила собственникам денежные компенсации.

Спор за участок перед отелем длился с августа 2021 года. Администрация предлагала выкупить землю за 13,5 млн руб. В ходе судебных заседаний сумма выкупа увеличилась до 15,3 млн руб.

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