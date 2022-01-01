Мэрия Перми завершила изъятие участка перед отелем «Прикамье» Здесь появится новое общественное пространство Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми зарегистрировала право собственности на земельный участок площадью 2,9 тыс. кв. м перед отелем «Прикамье». Его изъяли по решению суда у АО «Отель «Прикамье», «Сервис-С», ИП Натальи Мамаевой и Людмилы Михейчевой. Мэрия выплатила собственникам денежные компенсации.

Как сообщили изданию «Коммерсант-Прикамье» в администрации, «планируется, что на этом участке в дальнейшем будет размещено общественное пространство».

Спор за участок перед отелем «Прикамье» длился с августа 2021 года. Администрация предлагала выкупить землю за 13,5 млн руб. В ходе судебных заседаний сумма выкупа увеличилась до 15,3 млн руб.

Ранее мэр Перми сообщил, что на месте киосков у ЦУМа может появиться новый арт-объект.

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