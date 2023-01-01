Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис начинает новый фестивальный проект в Красноярске MusicAeterna открывает «Рахманиновский сезон» в концертном зале «Зарядье» Поделиться Твитнуть

Теодор Курентзис

newsko.ru

Теодор Курентзис и MusicAeterna проведут мини-фестиваль в Красноярске. Информация об этом появилась на сайте Красноярской филармонии. Проект по формату полностью совпадает с пермским «Дягилев+», и даже программа частично та же, что исполнялась в Перми в декабре.

Событие пройдёт с 25 по 27 февраля. По понятным причинам в программе не будет «Мистерии на конец времён» (18+), которая может исполняться только на специально оборудованной площадке в «Литере А» на «Заводе Шпагина». Зато будут две симфонические программы, которые MusicAeterna не смогла сыграть в Перми из-за отсутствия свободного симфонического зала.

26 февраля Теодор Курентзис и MusicAeterna представят увертюры Рихарда Вагнера: в программу (6+) вошли увертюры к «Парсифалю», «Тангейзеру», «Тристану и Изольде», «Лоэнгрину» и «Нюрнбергским мейстерзингерам», также симфонический фрагмент «Смерть Изольды» из «Тристана и Изольды». Именно эту программу должны были исполнять в декабре в Перми, но, увы, не удалось.

27 февраля прозвучит новая симфоническая программа (6+), посвящённая образу Италии в музыке Чайковского: «Франческа да Римини», «Итальянское каприччио» и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Ещё один концерт (12+), камерный, состоится 25 февраля: солисты оркестра MusicAeterna исполнят струнные квартеты № 7, 10 и 13 Дмитрия Шостаковича, которые играли в Перми в частной филармонии «Триумф». Сопроводительную лекцию, как и в Перми, прочитает музыковед Георгий Ковалевский.

Кроме того, как и на пермском мини-фестивале, в программе несколько мастер-классов, лекций и других образовательных событий.

Как сообщается на сайте госзакупок Красноярского края, гонорар коллектива за все концерты составит 9 млн руб. В продажу поступили билеты по цене от 600 до 3 тыс. руб., сейчас все билеты уже проданы.

В гастрольной программе MusicAeterna в феврале и марте ещё несколько концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Норильске. Так, 19 февраля коллектив во главе с Теодором Курентзисом открывает (12+) «Рахманиновский сезон» в концертном зале «Зарядье». Будут исполнены «Всенощное бдение» и специально написанное сочинение резидента Дома Радио в Санкт-Петербурге Алексея Ретинского «Ты — ликами цветов», посвящённое Рахманинову.

В мае коллектив отправляется на гастроли в Испанию.

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