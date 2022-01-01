Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми снова покажут «Мистерию» Карла Орфа Мини-фестиваль «Дягилев+» пройдёт с 24 по 26 декабря Поделиться Твитнуть

В программу мини-фестиваля «Дягилев+», который пройдёт в Перми 24-26 декабря, вошёл повторный показ De temporum fine comoedia («Мистерии на конец времён», 18+) Карла Орфа в постановке режиссёра Анны Гусевой и в исполнении оркестра и хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Эта постановка, ставшая главным событием Дягилевского фестиваля в июне нынешнего года, выдвигается на Национальную театральную премию «Золотая маска» в пяти номинациях. Это значит, что спектакль нужно как-то показать «масочному» жюри, а сделать это где-либо, кроме «Литеры А» на Заводе Шпагина, где «Мистерия», можно сказать, родная, было бы затруднительно. «Дягилев+» — удобный повод совместить приятное с полезным: снова показать прекрасную «Мистерию» пермякам, а заодно и членам жюри театральной премии. Показы состоятся дважды: 25 и 26 декабря.

В первый день фестиваля, 24 декабря, солисты оркестра MusicAeterna исполнят три струнных квартета Дмитрия Шостаковича — № 7, 10 и 13 — в частной филармонии «Триумф» (12+).

В ночь на 25 декабря — в самое что ни на есть Рождество в европейской традиции — хор MusicAeterna выступит в Органном концертном зале с концертом духовной и светской музыки шести веков (18+): от сочинений XVI века и романтизма до XX и XIX веков — произведений Франсиса Пуленка, Сэмюэла Барбера, Альфреда Шнитке, Арво Пярта и Андреаса Мустукиса. Начало в 23:59!

Художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис проведёт 25 декабря мастер-класс для молодых дирижёров и певцов (12+), а завершится фестиваль 26 декабря концертом альтернативной музыки, который пройдёт в пространстве цеха № 5 завода Шпагина (18+).

Полная программа в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля. Программа долго обсуждалась, в частности, предполагалось, что будут показаны спецпроект «Посвящение Курту Вайлю» (18+), премьеру которого отложили до середины января, и симфоническая программа с увертюрами Рихарда Вагнера (12+), с которой MusicAeterna выступит в Москве, в концертном зале «Зарядье» 28 и 30 декабря.

Продажа билетов на все события фестиваля начнётся 13 декабря в 14:00 по пермскому времени (12:00 мск) на Яндекс-Афише.

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