Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Конец света отменяется В Перми в третий раз прошёл мини-фестиваль «Дягилев+» Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

Не было бы счастья, но несчастье помогло… В 2020 ковидном году не получилось провести летний Дягилевский фестиваль, и в качестве утешения меломанам в ноябре того же года впервые состоялся трёхдневный мини-фестиваль «Дягилев+» (18+). Проект удался и прижился, и уже в следующем, 2021 году стал рождественским. Привязка к празднику оказалась такой удачной, что сегодня кажется само собой разумеющимся, что «Дягилев+» проходит в дни, примыкающие к 25 декабря — важной дате для верующего грека Теодора Курентзиса, художественного руководителя фестиваля.





Кажется, так было всегда, а ведь всего второй год…





Программа нынешнего «Дягилев +», прошедшего с 24 по 26 декабря, кажется свёрстанной специально под Рождество. Событий немного, но для трёх дней программа максимально интенсивная: два концерта, два представления оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времён», 18+), четыре лекции, посвящённые произведениям, исполнявшимся на фестивале, один мастер-класс Теодора Курентзиса для певцов и дирижёров и одна вечеринка с альтернативной музыкой. Ничего случайного, всё со смыслом.





Никита Чунтомов

Квартеты Дмитрия Шостаковича, которые играли на камерном концерте (12 +) солисты оркестра MusiaAeterna, прозвучали остро и злободневно, с каким-то постпророческим смыслом; Шостакович каждым звуком как будто утверждает: «А я вас предупреждал»… Квартеты, которые для Шостаковича были одним из важнейших жанров, — это не просто ансамблевые сочинения, а сочинения для четырёх солистов-виртуозов. В пермском концерте участвовало два состава, и каждый из музыкантов запомнился. Программа завершилась квартетом № 13, полным музыкальной «жести» — диссонансов, ударов смычком по декам, откровенно трагических тем — и заканчивающимся без коды: он просто обрывается.





Финал концерта, такой тревожный, настраивал в то же время на ожидание продолжения: казалось, что музыка не завершена.





В лекции перед этим концертом музыковед из Санкт-Петербурга Георгий Ковалевский рассказал поучительную историю о том, как некий агент КГБ был специально приставлен к Квартету им. Бетховена блюсти, чтобы не было какой крамолы. Именно этому коллективу Шостакович доверял премьеры своих сочинений, и после прослушивания всех 15 квартетов агент полностью изменил свои взгляды — он стал другим человеком.





…А музыка в тот вечер действительно не закончилась с квартетами Шостаковича: без одной минуты полночь в Органном зале начался Рождественский концерт хора MusicAeterna (18+) — самое праздничное событие фестиваля. Звучали духовные произведения, написанные на протяжении 500 лет — с XVI по XXI век. Начали с самого архаичного — мотета Жоскена де Пре, под который хор уже привычно для зрителей вышел на сцену медленной монашеской процессией; серию мотетов эпохи Ренессанса, посвящённых Богородице, продолжили произведения Томаса Луиса де Виктории и Адриана Вилларта; затем вместе с мотетом Иоганна Себастьяна Баха Ich lasse dich nicht («Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня») в сюжет концерта вошло барокко, мелодика которого причудливо преломилась в Immortal Bach («Бессмертный Бах») современного норвежского композитора Кнута Нюстедта; это незабываемое произведение, в котором хор поёт, подобно оргАну, и каждый хорист — это одна нота, одна клавиша, одна органная труба, в своё время прозвучало в Перми впервые именно в исполнении MusicAeterna, и в этот рождественский вечер стало несомненной кульминацией концерта и лучшим подарком слушателям.





В отличие от невероятной музыки Нюстедта большинство произведений звучало в Перми впервые. Так, премьерой стало исполнение третьей части Литургии святого Леонтия Андреаса Мустукиса, написанной в 2021 году. Её финал, когда три певицы солировали из-за кулис, стал самым эффектным моментом вечера.





На протяжении всего концерта зрители не только слушали пение, но и созерцали настоящий балет — иначе как мануальным балетом, танцевальным перформансом для рук нельзя назвать дирижирование Виталия Полонского. Это совершенно особенное зрелище.





На «бис» исполняли Magnificat в сопровождении квартета медных духовых, и его авторство стало загадкой даже для музыковедов; как выяснилось, его написал Пахельбель, но не Иоганн Пахельбель — автор популярного Канона, а его сын Карл Теодор.





После «биса» хор откланялся и покинул сцену, но… зрители продолжали аплодировать стоя, хотя шёл уже второй час ночи, и несколько растерянный Виталий Полонский снова вывел свой коллектив. Было понятно, что без ещё одного «биса» уйти не удастся, и MusicAeterna завершила вечер тем же, чем его начала — коротким возрожденческим мотетом.





Главным событием «Дягилев+», как и летнего Дягилевского фестиваля полгода назад, стала De temporum fine comoedia Карл Орфа («Мистерия на конец времён», 18 +). Снова (некоторые уже в третий и в четвёртый раз, а иные, напротив, впервые) зрители увидели, как после мучительного разброда, смертельных ошибок и преступлений обретают единение два любимых дитя Господа, Иисус и Люцифер, — после того, как Люцифер повторил поступок Иисуса: покаялся, получил прощение и тем самым спас человечество от Страшного Суда.





Теодор Курентзис в очередной раз отменил конец света и дал человечеству надежду на спасение.





Андрей Чунтомов

Музыкально продвинутые зрители с интересом слушали не только музыку Карла Орфа, но также intro и интерлюдии, написанные Теодором Курентзисом. Благодаря этим дополнениям — хорам, перкуссионным шумам и электронике, не предусмотренной, разумеется, партитурой Орфа, «Мистерия» стала на треть длиннее и заняла целый театральный вечер, тогда как обыкновенно исполняется в паре с каким-нибудь ещё произведением.





Финальный канон, который Орф написал для четырёх альтов, а Курентзис переложил для барочного квартета, тончайшая, истаивающая в вечности мелодия, главное настроение которой — примирение, стала важнейшим мотивом фестиваля.





«Дягилев+» 2022 года — это три идеальных театрально-концертных вечера. Никаких накладок, всё безупречно технически. Даже знаменитых опозданий Курентзиса (бывало, минут сорок приходилось ждать после официального времени начала концерта) в этот раз не было, наоборот: капельдинеры подгоняли вальяжную публику, призывали скорее занимать места, «потому что мы хотим начать вовремя».





Воспитанность пермской публики отмечали даже столичные критики: никто не зависает в телефонах, снимают только на поклонах, аплодируют там, где надо, терпеливо выдерживая паузу после окончания музыки. К сожалению, пермяки-то знают, что такие зрители — только на Дягилевских событиях, где публика по-настоящему отборная. Понятно, что собралось множество знакомых, некоторые не виделись после летнего Дягилевского фестиваля, и в фойе шло оживлённое общение.





«Почему такого не может быть всегда?» — наверняка многие задавались этим вопросом, выходя в нарядную предновогоднюю Пермь после концерта, и «такого» относилось как к фестивалю, так и к празднику; но тем, наверное, и хорош Дягилевский фестиваль, что он, как Новый год, проходит, но на будущий год непременно возвращается.





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