Олег Антонов Принадлежащий «Мотовилихинским заводам» земельный участок в 2,9 га могут продать за 12,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев опубликовал объявление о торгах по реализации принадлежащего предприятию земельного участка площадью 29442 кв.м путём публичного предложения.

Участок относится к землям населенных пунктов, с разрешенным использованием для размещения промышленных и складских объектов II класса вредности. Он находится юго-западнее объекта недвижимости, расположенного по адресу: ул. 1905 года, 35.

Как сказано в ЕФРСБ, начальная цена лота 31,5 млн руб. будет действовать с 20 по 22 февраля, затем каждые три рабочих дня стоимость будет снижаться.

Так, с 27 февраля по 1 марта стоимость имущества составит 28,35 руб., со 2 по 6 марта – 25,2 млн руб. и т.д. Минимальная цена, за которую может быть продана земля, - 12,6 млн руб. Это предложение будет действовать с 21 по 23 марта.

Ранее сообщалось, что конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» опубликовал объявление о торгах по реализации имущественного комплекса предприятия путём публичного предложения. Торги тоже стартуют 20 февраля.





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