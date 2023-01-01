Имущественный комплекс «Мотовилихинских заводов» могут продать за 831,6 млн рублей Начальная цена лота — в десять раз выше Поделиться Твитнуть

Виталий Кокшаров

В пятниц, 17 февраля, конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев опубликовал объявление о торгах по реализации имущественного комплекса предприятия путём публичного предложения.

Как сказано в ЕФРСБ, начальная цена лота 8,316 млрд руб. будет действовать с 20 по 22 февраля, затем каждые три рабочих дня стоимость будет снижаться на 10%.

То есть, с 27 февраля по 1 марта стоимость имущества составит 7,484 млрд руб., со 2 по 6 марта – 6,652 млрд руб. и т.д. Минимальная цена, за которую может быть продано имущество, составит 831,616 млн руб. Это предложение будет действовать с 3 по 5 апреля.

Напомним, ранее имущественных комплекс «Мотовилихи» пытались продать на торгах дважды. Сначала за 9,34 млрд руб., потом за 8,316 млрд руб. Но покупателей не нашлось.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.