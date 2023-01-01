На территории бывшей промзоны в центре Перми возведут 135 тысяч квадратных метров жилья Проект направлен на публичные слушания Поделиться Твитнуть

В рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшей промышленной зоны по ул. Дзержинского, 31 в Перми будет возведено 135 тыс. кв. м жилья. В соответствии с договором о КРТ освоение 11,36 га будет проходить в несколько этапов. Об этом за заседании комиссии по подготовке проектов ПЗЗ сообщил представитель компании-застройщика ООО «Железно Пермь»

Согласно проекту, жилой комплекс будет состоять из зданий не выше семи этажей с высотными доминантами до 17 этажей. При строительстве первой очереди жилья девелопер обязуется возвести детский сад на 320 мест и передать его в собственность города. Кроме того, инвестор возьмёт на себя обустройство дорог, улиц и пешеходных бульваров. Дополнительно из федеральных земель зарезервирован участок для размещения школы на 800 мест.

Решением комиссии проект направлен на публичные слушания.

Напомним, между краевым минимущества и «Железно Пермь» заключено первое в Перми соглашение о КРТ, инициатором которого стал застройщик. Работы на площадке могут начаться во второй половине 2023 года.

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