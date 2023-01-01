На следующей неделе на эспланаде Перми пройдут масленичные гуляния Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

С 23 по 26 февраля в ледовом городке «Виват, Пермь!» на эспланаде пройдут праздничные гуляния, посвящённые Масленице, и состоится городская масленичная ярмарка, об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Основные мероприятия запланированы на последний день недели 26 февраля. В воскресенье с 12:00 до 20:00 в ледовом городке состоится праздник «Широкая масленица».(0+) В программе - ярмарка, народные игры и забавы со скоморохами, выступления пермских творческих коллективов ансамблей «Воскресенье», «Ярмарка» и «Ромэн», шоу Лунеговых, фолк-группы «Кружево», группы «Форте». Завершит праздничную программу огненное шоу от театра огня «Игры пламени»и сожжение чучела Масленицы.

Напомним, для подготовки ледового городка к приёму гостей масленичных гуляний, в его работе с 20 по 22 февраля объявляется технический перерыв.

С 27 февраля городок начнут демонтировать.

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