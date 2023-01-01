В Перми решили продлить работу ледового городка на эспланаде до 26 февраля Здесь проведут масленичные гулянья и проводят зиму Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Работу ледового городка «Виват, Пермь!» на эспланаде решено продлить на неделю. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«В моих соцсетях было много просьб продлить работу ледового городка на эспланаде. Изначально планировалось, что городок будет работать до 19 февраля включительно, но погода позволяет, поэтому пошли навстречу и решили провести здесь масленичные гулянья, проводить зиму, а уже после этого приступить к демонтажу ледовых объектов», — написал градоначальник.

Он отметил, что с 20 по 22 февраля городок всё-таки будет закрыт для техобслуживания, но все выходные и праздничные дни с 23 по 26 февраля он будет вновь доступен для посещения.

По данным мэрии, с момента открытия городок на эспланаде посетили более 0,5 млн человек.

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