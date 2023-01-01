В МЧС предупредили о тумане и изморози в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае ночью и днём 17 января местами ожидаются неблагоприятные погодные явления. В отдельных районах ожидается изморозь, а в ночные часы и утром возможен туман, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В связи с этим водителям рекомендовано быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, избегать резких торможений и манёвров, соблюдать дистанцию, не забывать включать противотуманные фары, при этим их свет должен быть направлен только вниз, на дорогу. Пешеходов также просят соблюдать осторожность.

Из-за изморози возможны обрывы линий электропередачи, гололёд.

Ранее синоптики говорили, что в регионе началось похолодание, пик которого придётся на 22 и 23 февраля.

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