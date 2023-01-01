В Пермском крае начинается длительное похолодание Температура воздуха упадёт до -30 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае началось похолодание, которое продолжится минимум неделю. Это будет первое существенное понижение температуры воздуха с первой декады января. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

Похолодание начнётся с четверга, 16 февраля, а его пик ожидается на следующей неделе, 22 и 23 февраля.

В эти дни минимальная температура воздуха в некоторых районах Пермского края в ночные часы может опускаться ниже отметки -30˚. В Перми до -25˚. В дневные часы будет теплее: от -11 до -16˚.

Синоптики отметили, что ближайшие дни в Пермском крае будут значительно холоднее климатической нормы, однако намного теплее, чем в этот же период 2021 года. Тогда по всему Прикамью отмечались морозы ниже -30˚, по северу и западу до -38˚.

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