Максим Артамонов Власти Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве с Союзом биатлонистов России Документ предусматривает совместные проекты и развитие биатлона на территории Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство спорта Пермского края

Правительство Пермского края и Союз биатлонистов России (СБР) заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписали губернатор Дмитрий Махонин и глава СБР Виктор Майгуров. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в реализации совместных проектов для популяризации и развития биатлона на территории Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

По мнению губернатора, сотрудничество с СБР приведёт к тому, что Чайковский станет центром притяжения биатлонистов.

«Пермский край заинтересован в развитии зимних видов спорта, а биатлон для нашего уральского региона является одним из базовых видов. Соглашение — очередной этап в развитии этого зрелищного вида спорта, имеющего особую популярность у прикамцев», — пояснил чиновник.

Махонин также рассказал, что краевые власти планируют развивать инфраструктуру, в том числе реконструировать лыжный спортивный комплекс «Пермские медведи», который перешёл в региональную собственность. Это место чиновники хотят сделать «местом притяжения лучших биатлонистов, в том числе при проведении соревнований всероссийского уровня».

Напомним, имущество биатлонного комплекса «Пермские медведи» выкупило Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в октябре 2021 года. Цена сделки составила 80,071 млн руб.

В декабре того же года года биатлонный комплекс был передан в оперативное управление КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт». Глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова тогда заявила, что в первую очередь власти хотят предусмотреть качественные спортивные трассы, где могли бы тренироваться спортсмены. В дальнейшем планируется развивать территорию базы.









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