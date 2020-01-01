Елена Бардукова Биатлонный комплекс «Пермские медведи» официально перешёл в краевую собственность Он передан в оперативное управление СШОР «Старт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 14 декабря, биатлонный комплекс «Пермские медведи» официально передан в оперативное управление КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по базовым и олимпийским видам спорта «Старт». Об этом на заседании краевого правительства сообщила министр спорта региона Татьяна Чеснокова.

«В первую очередь нам надо предусмотреть качественные спортивные трассы, где могли бы тренироваться наши спортсмены. Это будет первый этап. Сегодня в Адресной инвестиционной программе Пермского края заложены средства на проектирование и проведение работ по трассам. А далее планируется развивать территорию базы с учётом рекомендаций», — пояснила министр.

Напомним, имущество биатлонного комплекса «Пермские медведи» выкупило Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края в октябре 2021 года. Цена сделки составила 80,071 млн руб.

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