Елена Синица Власти Прикамья выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи» Цена сделки составила 80 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Имущество биатлонного комплекса «Пермские медведи» выкупило министерство по управлению имущества и градостроительной деятельностью Пермского края. Цена сделки составила 80,071 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Поясняется, что обанкротившаяся госкорпорация АКБ «Экопромбанк» выставила комплекс на торги в феврале прошлого года. Его начальная цена превышала 136,87 млн руб. Несколько раз торги были признаны несостоявшимися. Затем в октябре 2020 года победителем было объявлено региональное минимущества.





Однако конкурсный управляющий ООО «В.А. и Ко» пытался оспорить в суде договор залога между обществом и банком, по которому последний стал залогодержателем биатлонного комплекса.





Сначала суд наложил обеспечительные меры в виде запрета продажи указанного актива. Но в дальнейшем в удовлетворении заявления управляющему было отказано.

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