Максим Артамонов Соликамский магниевый завод начал выпускать продукцию для выращивания монокристаллов Предприятие уже получило годовой заказ Поделиться Твитнуть

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) начал выпускать метаниобат лития. технология его получения была разработана специалистами завода. Технология получения таблетированной шихты метаниобата лития, а также метатанталата лития была разработана специалистами завода в опытном цехе № 3. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Как рассказал гендиректор СМЗ Руслан Димухамедов, метаниобаты лития — продукт, который больше никто не выпускает в России в промышленном масштабе. Сейчас получен заказ на весь планирующийся годовой объём производства от отечественной компании, связанной с выпуском высокотехнологичных изделий для радиоэлектроники.

«Мы начали производство прессованного и закалённого метаниобата в виде специальных таблеток строго определённых массы и размера. Они будут использованы заказчиком в качестве основы для выращивания монокристаллов», — пояснил Димухамедов.

Производство ведётся в специально оборудованном помещении на территории участка аммиачного гидролиза.

Напомним, в начале этой недели стало известно, что новый гендиректор Соликамского магниевого завода Руслана Димухамедова попал под санкции Украины. К нему применили персональные экономические и другие ограничительные меры.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в России производитель редкоземельных металлов. Здесь перерабатывается лопаритовый концентрат и производятся соединения ниобия и тантала. На предприятии также производится магний и магниевые сплавы, титановая губка и соединения титана. Продукция завода востребована в авиапроме и космонавтике.

В январе этого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций СМЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

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