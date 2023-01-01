Новый гендиректор Соликамского магниевого завода попал под санкции Украины Против Руслана Димухамедова применят персональные экономические и другие ограничительные меры Поделиться Твитнуть

фото: Ассоциация РМ и РЗМ

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл персональные санкции против нового директора АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Руслана Димухамедова.

Указ Зеленского «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» опубликован на сайте украинского президента 12 февраля. Всего в списке 200 фамилий.

Напомним, в январе Совет директоров ОАО «Соликамский магниевый завод» принял решение о досрочном прекращении полномочий гендиректора СМЗ Артура Уртаева. Новым генеральным директором СМЗ назначен один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.

В том же месяце президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций СМЗ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в качестве имущественного взноса Российской Федерации.

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — единственный в России производитель редкоземельных металлов. Здесь перерабатывается лопаритовый концентрат и производятся соединения ниобия и тантала. На предприятии также производится магний и магниевые сплавы, титановая губка и соединения титана. Продукция СМЗ востребована в авиапроме и космонавтике.





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