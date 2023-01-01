Елена Синица Сотрудники полиции Пермского края пока не участвуют в спецоперации Решение направить пермских полицейских в зону СВО не принималось Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю на данный момент не принимают участия в СВО на Украине. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов во время пленарного заседания краевого парламента 16 февраля.

«Пока сводный отряд органов внутренних дел Пермского края не принимает участия в СВО. Будет ли принято решение о направлении отряда — вопрос. Мы не можем пока рассуждать о том, что обязательно примем участие»,— прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что за 2022 год на территории Пермского края полиция пресекла 52 факта публичных действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил РФ.









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