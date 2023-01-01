Елена Синица Учебную работу в Пермском госуниверситете возглавит специалист из МФТИ Анну Габдурафикову уже представили Учёному совету вуза Поделиться Твитнуть

Анна Габдурафикова / фото: mavink.com

Директор Заочной физико-технической школы МФТИ Анна Габдурафикова, доцент кафедры высшей математики 15 февраля представлена Ученому совету ПГНИУ. Теперь она будет занимать пост проректора по учебной работе. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе вуза.

«Важной составляющей успеха вуза является поиск и привлечение талантливых абитуриентов. Для раскрытия их интеллектуального потенциала необходимы современные востребованные образовательные программы и формы их осуществления. Усиление бренда ПГНИУ за счёт адаптации опыта московского Физтеха и развитие глобальной репутации позволит добиться максимального вклада университета в достижение национальных целей развития России», — прокомментировал назначение и.о. ректора вуза Игорь Германов.





Ранее занимавшая пост проректора по учебной работе Елена Бабушкина вернётся к руководству учебно-методическим управлением ПГНИУ, её приоритетной задачей станет создание новых образовательных моделей и развитие сетевого обучения.





Напомним, 8 февраля и.о. ректора Пермского госуниверситета Игорь Германов также назначил двух новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова и проректора по молодёжной политике Ольгу Мещерякову.





Позднее и.о. ректора ПГНИПУ Игорь Германов прокомментировал «Новому компаньону» увольнение Елены Малковой, ранее занимавшей пост проректора по молодёжной политике и внеучебной работе.

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