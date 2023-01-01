В 2023 году на центральных улицах Перми установят 22 умные остановки Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во время круглого стола по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Перми, чиновники заявили о планах в 2023 году установить на улицах города 56 остановочных павильонов, 22 из них — «умные остановки» (их смонтируют в центре), 34 — обычные, они появятся в спальных районах и на окраинах. Об этом сообщает «Рифей».

Напомним, многофункциональные остановки будут оснащены табло, показывающим время прибытия транспорта, системой видеонаблюдения и кнопками вызова экстренных служб, а также usb-зарядками для мобильных устройств и Wi-Fi.

Ранее сообщалось, что подключение «умных остановок» к сетям уже началось и завершится к концу февраля.

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