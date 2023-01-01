Максим Артамонов Пермские «умные» остановки начали подключать к сетям К павильонам подвели электричество и настраивают электронное табло Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми остановки, которые чиновники назвали «умными», начали подключать к сетям. Сейчас на остановочных пунктах уже работает освещение. Специалисты синхронизируют работу электронных табло с навигационными системами МКУ «Гортранс». Также ведутся работы по настройке оборудования для Wi-Fi модулей. Об этом сообщила ТК ВЕТТА со ссылкой на департамент транспорта Перми.

Такие остановки смонтировали на улицах Ленина и Сибирской, а также ш. Космонавтов. Первый «умный» павильон появился в начале октября 2022 года, сейчас их 28.

Напомним, в их конструкциях предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, подсветка, возможность вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и скамейки, которые, правда, рассчитаны на двух или трёх пассажиров.

В декабре прошлого года мэр Перми Алексей Дёмкин пообещал, что власти скорректируют габариты «умных» остановок после критики со стороны горожан.

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