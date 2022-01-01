Максим Артамонов Власти Перми скорректируют габариты «умных» остановок после критики горожан Всего в городе будет установлено 28 таких остановочных павильонов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрацию Перми приходят запросы от жителей по поводу «умных» остановок, которые монтируются в центре города. Чиновники слышат критику и могут скорректировать размеры павильонов. Об этом во время прямого эфира сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«Приходят запросы от граждан, почему они [остановки] такие маленькие, почему у них такие узкие боковые простенки. Мы слышим эту критику и можем откорректировать размеры этих остановочных пунктов. Но нужно не забывать, что размер остановочного пункта определяется из размеров пешеходного тротуара, на котором размещается остановка», — сказал глава города.

Чиновник сослался на федеральные ГОСТы, которыми «жёстко регламентировано, на каком расстоянии остановка должна отстоять от кромки проезжей части и от велодорожки».





«Мы с учётом мнения жителей будем остальные остановочные пункты реализовывать. Думаю, что они гармонично включатся в улично-дорожную сеть и ту комфортную среду, которую мы создаём», — пояснил глава Перми.





Алексей Дёмкин также заявил, что мэрия «планирует денежные средства бюджета, чтобы привести все остановочные пункты к новому стандарту». При этом «умными» остановками будет оборудована только центральная часть города, а дальше от центра будут «новые современные комплексы, но менее насыщенные цифровыми сервисами».





Напомним, на прошлой неделе департамент транспорта сообщил , что в Перми установлено уже 11 «умных» остановок из 28. Такие остановки монтируют на улицах Ленина и Сибирской, а также шоссе Космонавтов. Первый такой павильон появился в начале октября.





В их конструкциях предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, подсветка, возможность вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и даже скамейки, которые рассчитаны на двух или трёх пассажиров.





При этом павильоны ещё не подключены к сетям и их функционал пока недоступен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.