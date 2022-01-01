Максим Артамонов В Перми установили 11 остановок, которые должны стать «умными» Сроки подключения их к сетям пока неизвестны Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба администрации Перми

Как сообщили «Новому компаньону» в департаменте транспорта администрации Перми, на сегодняшний день в городе установлено 11 «умных» остановок из 28 запланированных.

Павильоны смонтированы на улицах Ленина и Сибирской. Также их планируют поставить на шоссе Космонавтов. Подрядчик должен закончить установку до Нового года.

Павильоны ещё не подключены к сетям и их функционал пока недоступен. Когда планируется подключение, в департаменте не уточнили.

В конструкциях предусмотрены разъёмы для зарядки телефонов, камеры видеонаблюдения, подсветка, возможность вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и скамейки, которые рассчитаны на двух или трёх пассажиров.

Напомним, первая «умная» остановка появилась в Перми в начале октября на ул. Ленина.

Глава Перми Алексей Дёмкин выразил надежду, что «жители города оценят новый формат остановок и будут бережно к ним относиться».

В социальных сетях пермяки критиковали городские власти за то, что «умные» остановки слишком узкие и не защищают ни от ветра, ни от осадков. В департаменте ответили, что павильоны устанавливаются разной типологии: 4x1,4 м, 5,25x2 м, 10,5x2 м. Размер выбирается в зависимости от нормативных отступов от краёв посадочных площадок.

Фото: Максим Артамонов

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.