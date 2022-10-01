Максим Артамонов корреспондент В Перми появилась первая "умная" остановка Всего чиновники обещают установить 28 таких таких конструкций Поделиться Твитнуть

В Перми начался монтаж первой "умной" остановки на улице Ленина. Ей смонтировали на остановке "Плеханова", сообщили в пресс-службе мэрии.

Конструкции оборудованы разъёмами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой, возможностью вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы, Wi-Fi и даже скамейками.





В конце августа мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил , что городская администрация заключила контракт на обустройство 28 таких остановок в нашем городе. Первые «умные» остановки чиновники обещают поставить на улицах Ленина и Сибирской, а также на шоссе Космонавтов. Оборудование новыми конструкциями проходит в рамках ремонта улиц, приуроченного к 300-летию города.





В социальных сетях пермяки часто критиковали городские власти за то, что в Перми остановки не защищают пассажиров ни от ветра, ни от дождя и ни от снега.

Дёмкин выразил надежду, что "жители города оценят новый формат остановок и будут бережно к ним относиться". Почему городские власти не приняли решение оборудовать хотя бы центральные улицы Перми "умными" остановками раньше, чиновник не уточнил.

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