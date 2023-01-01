Максим Артамонов Первую партию велосипедов «Кама» раскупили до начала продаж Продано 3 тысячи экземпляров Поделиться Твитнуть

На заводе «Форвард» в Перми произведут дополнительные 10 тыс. экземпляров велосипеда «Кама» с логотипом 300-летия города. Запланированные ранее 3 тыс. велосипедов лимитированной серии раскупили ещё до того, как «Кама» поступила в продажу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего инженера-конструктора компании — производителя велосипедов «Форвард» Сергея Андреева.

«Мы сделали 3 тыс. штук, которые приурочены к юбилею, но был достаточно большой ажиотаж, и они закончились, не успев произвестись. Поэтому мы в срочном порядке дозаказываем велосипеды «Кама» в количестве ещё около 10 тыс. штук. Сегодня заказ уходит на производство», — пояснил Андреев.

По его словам, в следующем году компания «Форвард» планирует развить линейку велосипедов «Кама» и выпустить шесть различных моделей, в том числе модель с шестью скоростями, колёсами диаметром 24 и 26 дюймов, а также в нескольких цветовых решениях.

«Цветовая гамма: классические белый, синий, красный. И мы добавляем зелёный цвет специально для Марии Захаровой (официальный представитель МИД РФ — Прим. ред.). Зелёный — это тоже классический цвет для велосипедов «Кама» из 1970-х годов», — добавил Андреев.

Напомним, в начале февраля компания «Форвард» запустила в Перми серийное производство велосипедов под брендом «Кама». Они будут отличаться от классической «Камы», популярной в советское время. Представитель завода пояснил, что «Кама» появится «на 24- и 26-м колесе» (размер колеса). У советской «Камы» колёса были 20 дюймов.

В этом году планируется выпуск порядка 3 тыс. экземпляров таких велосипедов. Примерная цена за штуку составит 12-13 тыс. руб.

Также сообщалось, что завод «Форвард» планирует выпускать обновлённые велосипеды под несколькими брендами. Кроме продукции под маркой «Кама», планируется выпуск велосипедов «Урал», «Турист» и электровелосипедов для курьеров.

На сообщение о возрождении производства велосипедов «Кама» отреагировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Чиновница рассказала, что каталась на нём в детстве и даже не знала, что Кама — это российская река.

Советский массовый двухколёсный складной велосипед «Кама» впервые появился на рынке в середине 1970-х годов и просуществовал до 1990-х.

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