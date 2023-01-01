Максим Артамонов В Перми, кроме велосипедов «Кама», будут производить ещё «Уралы» и «Туристы» В настоящее время завод оформляет права на торговые марки советского времени Поделиться Твитнуть

Завод «Форвард» в Перми планирует выпускать обновлённые велосипеды под несколькими брендами. Кроме продукции под маркой «Кама», планируется выпуск велосипедов «Урал», «Турист» и электровелосипедов для курьеров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В настоящее время завод оформляет права на торговые марки советского времени.

Напомним, в начале февраля компания «Форвард» запустила в Перми серийное производство велосипедов под брендом «Кама». Они будут отличаться от классической «Камы», популярной в советское время. Представитель завода пояснил, что «Кама» появится «на 24- и 26-м колесе» (размер колеса). У советской «Камы» колёса были 20 дюймов.

В этом году планируется выпуск порядка 3 тыс. экземпляров таких велосипедов. Примерная цена за штуку составит 12-13 тыс. руб.

На сообщение о возрождении производства велосипедов «Кама» отреагировала и официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Чиновница рассказала, что каталась на нём в детстве и даже не знала, что Кама — это российская река.

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