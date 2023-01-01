Максим Артамонов Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась воспоминаниями о пермском велосипеде «Кама» В детстве она каталась на нём и даже не знала, что Кама — это река Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём telegram-канале поделилась воспоминаниями из детства о велосипеде «Кама», на котором каталась.

Пост она решила написать после того, как прочитала в новостях, что в Перми возобновляется производство велосипедов советского бренда.

«Увидела новость и не удержалась — написала, пока летели из Мавритании в Судан, — поделилась она. — Велосипед «Кама» зелёного цвета с яркими наклейками на низкой раме я помню очень хорошо. Помню запах резины в магазине спорттоваров и широкий, чуть с наклоном пандус, который вёл, видимо, на склад, откуда выкатывали в зал крупные товары. Я помню себя лет пяти и родителей в тот день. Не знаю, почему всё это помню так отчетливо, но помню», — рассказала Захарова.

По словам чиновницы, о реке Каме она тогда даже и не слышала — узнала об этом позже, чем познакомилась с пермским велосипедом.

«Велосипед так и звали — Кама. Никто не говорил: возьмите велосипед. Зачем, когда было имя? О том, что Кама — река, я узнала много позже. Помню его весь до мельчайших деталей. Даже инструменты, лежавшие в кожаном подвесном футляре, даже промасленную бумагу, в которую они были обёрнуты, даже фантики от конфет, сложенные туда же для сохранности», — рассказала Захарова.

Свой пост чиновница закончила пафосным пассажем: «Я первую любовь так не помню, как помню "Каму". А может, это она и была?»

Напомним, в начале февраля компания «Форвард» запустила в Перми серийное производство велосипедов под брендом «Кама». Они будут отличаться от классической «Камы», популярной в советское время. Обновлённая «Кама» имеет стальную раму и колёса 20 дюймов, а светоотражатели заменили на LED-фары. На раме и седле появился логотип предстоящего 300-летнего юбилея Перми.

Непосредственно в Перми будет производиться стальная рама, вилки и алюминиевые ободья колёс. Часть деталей планируется делать в Китае.

В этом году планируется выпуск порядка 3 тыс. экземпляров таких велосипедов. Примерная цена за один экземпляр составит 12-13 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.