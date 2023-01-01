Максим Артамонов В Перми инвестпроект по модернизации трамвайного комплекса может возглавить экс-чиновник из Санкт-Петербурга Стоимость всех работ оценивается в 16,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компанию «Мовиста Регионы Пермь», выбранную для модернизации трамвайного комплекса в Перми на условиях концессии, может возглавить выходец из Санкт-Петербурга Юрий Кириакиди. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас он занимает должность советника гендиректора этой компании, но на него с 1 февраля 2023 года выдана доверенность на представление компании. Сейчас пермскую «дочку» концессионера возглавляет Александр Советников, топ-менеджер всего холдинга.

Юрий Кириакиди — уроженец Санкт-Петербурга. В северной столице он работал главным специалистом отдела перспективного развития в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. На данный момнет он числится инженером отдела регулирования транспортного комплекса комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга.

Напомним, инвестор для модернизации трамвайного комплекса был определён в сентябре прошлого года. Власти подписали концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Пермь». В рамках соглашения в Перми должны быть обновлены 35 км трамвайных путей, закуплены 44 трамвая и реконструировано депо «Балатово». Проект будет реализован с 2023 по 2025 год.

Реконструкция трамвайной сети будет осуществлена в несколько этапов. В рамках первого этапа планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от ул. Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова. В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции Пермь II.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. На ее проведение будет получена федеральная субсидия 4,6 млрд руб. Ещё 244,8 млн руб. выделят из краевого бюджета и 49 млн руб. — из городского. Оставшаяся сумма (11,2 млрд руб.) — заёмные средства Фонда национального благосостояния и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Эти средства Пермскому краю готовы дать по льготной ставке 5,5%.

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