Елена Синица Выбран инвестор для модернизации пермского трамвайного комплекса Соглашение заключат с ООО «Мовиста Регионы Пермь» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми определён инвестор для модернизации трамвайного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В установленные сроки поступила только одна заявка. Власти подпишут концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Пермь». В рамках соглашения в Перми обновят 35 км трамвайных путей, закупят 44 трамвая и реконструируют депо «Балатово». Проект будет реализован в период с 2023 по 2025 год.





В частности, уточняется, что реконструкция трамвайной сети будет осуществлена в несколько этапов. В рамках первого планируется проведение работ на ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, на ул. Мира от улицы Стахановской до ул. Свиязева, а также на улицах Пушкина и Борчанинова. В рамках второго этапа работы пройдут на ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Парковой, на улицах Сибирской, Чернышевского, Белинского и Дзержинского. В процессе реализации третьего этапа обновление трамвайной инфраструктуры запланировано на ул. Петропавловской от ул. Крисанова до станции «Пермь-2».





Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. На ее проведение будет получена федеральная субсидия 4,6 млрд руб. Ещё 244,8 млн руб. выделят из краевого бюджета и 49 млн руб. — из городского. Оставшаяся сумма (11,2 млрд руб.) — заёмные средства Фонда национального благосостояния и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Эти средства Пермскому краю готовы дать по льготной ставке 5,5%.

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