Елена Синица Трамваям придадут ускорение Городские власти раскрыли детали масштабного проекта по модернизации электротранспорта Поделиться Твитнуть

На краевых и городских площадках активно ведётся обсуждение модернизации трамвайного комплекса Перми. В рамках концессионного соглашения в Перми может появиться 44 новых односекционных вагона, обновят 35 км трамвайных путей. Помимо этого, в планах реконструкция депо «Балатово». Цена вопроса для концессионера — 16,1 млрд руб.

Какие условия

Как рассказал на инвесткомиссии глава департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, предполагается, что на эти цели будет получена федеральная субсидия 4,6 млрд руб. Ещё 244,8 млн руб. выделят из краевого бюджета и 49 млн руб. — из городского. Оставшаяся сумма (11,2 млрд руб.) — заёмные средства Фонда национального благосостояния и госкорпорации «ВЭБ.РФ». Потенциальный концессионер, от которого получено предложение, — ООО «Мовиста Регионы». Эти средства Пермскому краю готовы дать по льготной ставке 5,5%, что ниже рыночных значений, отметил он.

В случае заключения соглашения Пермскому краю в течение 25 лет нужно будет выплатить инвестиционный платёж в размере 21,6 млрд руб. Это расходное обязательство пополам разделят Пермский край и Пермь.

По словам Анатолия Путина, такая глобальная модернизация трамвайной системы за три года стала бы серьёзной нагрузкой для городского бюджета и могла затянуться на длительный срок.

«Заключая концессионное соглашение сейчас, мы «замораживаем» для себя цены на 25 лет. Средства на эти цели так или иначе пришлось бы потратить в будущем, — сказал Анатолий Путин. — В случае заключения соглашения уже через три года мы получим готовую инфраструктуру, которой сможем пользоваться. При этом средства из бюджетов города и края будут выплачиваться постепенно по ценам 2022 года. В текущей нестабильной экономической обстановке это крайне важно».

Сейчас же в городе 58 трамваев 1985—1999 годов выпуска, 35 — 2005—2009 годов, а также 45 трамваев 2011—2012 годов выпуска и 24 — 2019—2021 годов.

Что получим

На эти средства в Пермь закупят 44 односекционных вагона, обновят 35 км путей, проведут реконструкцию депо «Балатово» и семи тяговых подстанций. При этом все работы планируется выполнить в течение трёх лет, рассказал глава департамента транспорта.

Сейчас из 110 км трамвайных путей 58% имеют ограничение допустимой скорости движения и требуют проведения капитального ремонта. Такое состояние инфраструктуры и износ парка подвижного состава не позволяют реализовать весь потенциал трамвайной сети для перевозки пассажиров, обращает внимание Анатолий Путин.

К слову, после обновления трамвайного комплекса в Перми останутся не отремонтированы 27 км путей. Фактически привести в порядок за счёт средств городского бюджета останется только пути на бульваре Гагарина и на ул. Куйбышева выше ул. Белинского, добавил он.

Обновление трамвайного комплекса не отразится на стоимости проезда, подчеркнул глава ведомства. «Методика тарифа, которую мы недавно приняли, предусматривает, что в расчёт включаются только расходы на транспортную работу, а значит, тариф не изменится», — пояснил он.

В ходе обсуждения депутат Пермской гордумы Арсен Болквадзе поинтересовался, в каком состоянии находятся трамвайные пути сейчас.

«Некоторые ветки не ремонтировались с советских времён, — сказал Анатолий Путин. — Один из ярких примеров — ул. Пушкина вдоль Центрального рынка. Соответственно, это прежде всего те участки, которые требуют первоочередных и незамедлительных работ».

Таким образом, снизится и риск остановки движения из-за ДТП, а также реже будут возникать неисправности, добавил Путин.

Кроме того, Болквадзе уточнил, не сложится ли такая ситуация, что город по истечении этих 25 лет соглашения получит устаревшие трамваи и пути.

«Что в результате? Получим 35 км путей, отремонтированных 20 лет назад, и 25-летние трамваи?» — спросил он.

В концессионном соглашении будет заложена необходимость капитально-восстановительного ремонта поступивших трамваев. Это планируют сделать в виде коэффициента при расчёте транспортной работы концессионера. При этом по соглашению концессионер обязан будет передать всё имущество в нормативном, рабочем состоянии, ответил Анатолий Путин.

Депутат Эдуард Мирзамухаметов обратил внимание на то, что другие регионы — участники программы «не торопятся с принятием решения». Такие решения стоит обсуждать более обстоятельно и взвешенно, считает депутат.

«Изначально в проекте было больше городов. Со временем те города, которые не смогли поддержать темп, обозначенный федералами, исключили из программы. Сейчас их осталось 10. И это на ближайшее время единственный проект, когда Федерация выделяет муниципалитетам такие суммы на трамвайное движение», — сказал Анатолий Путин.

Кто за что в ответе

Помимо этого, Мирзамухаметов уточнил, каким образом будут взаимодействовать МУП «Пермгорэлектротранс» и ООО «Мовиста Регионы».

Со слов Анатолия Путина, достигнута договорённость о том, что концессионер будет отвечать за содержание депо и обслуживание подвижного состава, а «Пермгорэлектротранс» — за эксплуатацию в части движения по маршрутам и за содержание путевого хозяйства.

«Достигнуто соглашение, что МУП будет привлекаться для соисполнения обязательств концессионера, чтобы минимизировать раздробленность функций, когда один подрядчик отвечает за один километр путей, а другой — за следующий, — пояснил Анатолий Путин. — Таким образом получится максимально сохранить объём работы муниципального предприятия».

Трамваи после покупки будут имуществом муниципалитета, но останутся в управлении концессионера. А МУП будет выступать в качестве оператора, уже по отношению к концессионеру. Ответственность за действия оператора и выполнение транспортной работы также будет нести концессионер.

Когда прокатимся

Депутаты также поинтересовались, когда новые трамваи появятся в Перми.

«Сейчас в проекте концессионного соглашения стоят сроки окончания работ в июне 2025 года, — ответил Анатолий Путин. — Ожидаем, что первый вагон должен поступить в этом году, все остальные должны дойти в течение трёх лет».

В целом же обновление комплекса позволит сократить средний возраст трамваев с 14 до 4,5 лет, снизить время ожидания в часы пик с 10 минут до семи, увеличить эксплуатационную скорость с 13 км/ч до 17 км/ч. Пассажиропоток вырастет с 24,4 млн до 35 млн человек в год.

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