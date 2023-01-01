В Перми семьи мобилизованных освободили от платы в детских садах на 2023 год Льгота распространяется и на детей добровольцев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2023 году семьи мобилизованных жителей Перми смогут не платить за детские сады, об этом сообщил в своём telegram-канале глава города Алексей Дёмкин.

Мэр уточнил, что это мера была введена с 1 ноября 2022 года и продолжает действовать сейчас. Льгота распространяется не только на семьи мобилизованных, но и семьи, в которых кто-то из родителей детей ушёл на СВО добровольцем.

Для справки: в среднем в Перми ежемесячно за одного ребёнка семьи отдают около 3 тыс. руб. из расчёта 140 руб. в день.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных.

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