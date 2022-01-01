Губернатор Пермского края поручил выплатить семьям мобилизованных по 15 тыс. руб. на каждого ребенка Ранее было принято решение о выделении мобилизованным жителям Прикамья по 100 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось обсуждение вопросов оказания мер поддержки мобилизованным прикамцам и их семьям.

Глава региона отметил, что по итогам встречи с резервистами в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях было решено выплатить единовременную материальную помощь семьям призванных: по 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка и столько же на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и сузах.

Члены правительства единогласно поддержали данную инициативу.

Напомним, ранее региональные власти приняли решение разово выплатить из бюджета Пермского края мобилизованным жителям по 100 тыс. руб. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что это больше, чем во многих других регионах России. Например, в Самарской области и в Удмуртии мобилизованным резервистам выплачивают по 50 тыс. руб.

На заседании правительства краевой министр соцазвития Павел Фокин доложил о промежуточных результатах работы специалистов, выехавших в учебные центры в Елани и Тюмени для оперативного оформления документов, необходимых для предоставления разовых выплат призванным в рамках частичной мобилизации.

«К утру 20 октября эта работа будет завершена полностью», – сказал министр.

Денежные средства будут перечислены автоматически на счета граждан в течение пяти рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение.

При этом предусмотрена возможность перечисления выплаты на счёт родственников мобилизованного, а также любым иным лицам, которых он укажет в своем заявлении.

Также Фокин сообщил об организации работы с семьями мобилизованных граждан по выявлению их потребностей для оказания адресной помощи.

Более полная информация о текущей работе по предоставлению выплат и оказанию помощи семьям размещена на сайте минсоцразвития Пермского края.

Глава минэка Прикамья Эдуард Соснин доложил о работе с банками в части предоставления кредитных каникул гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.

За кредитными каникулами могут обратиться мобилизованные, сотрудники пограничной службы, обеспечивающие проведение специальной военной операции; добровольцы; члены семей указанных лиц.

Если кредит оформлен на мобилизованного, он должен обратиться в банк по телефону горячей линии.

Если он не может связаться с банком, тогда обратиться в финансовую организацию с просьбой предоставления кредитных каникул могут члены его семьи при наличии доверенности, документа, подтверждающего родство и справки из военкомата.

Если кредит оформлен на члена семьи мобилизованного, ему нужно обратиться в отделение банка с документом, подтверждающим родство и справкой из военкомата.

Во всех случаях срок рассмотрения заявлений – до 10 дней.

Член семьи мобилизованного получает право оформить кредитные каникулы, а также распоряжаться денежными средствами призванного резервиста с помощью доверенности.

Информация о том, как ее оформить и другие сведения по алгоритмам взаимодействия с банками размещена на сайте Министерства экономического развития Пермского края.

В ходе заседания Дмитрий Махонин обратился к военному комиссару Александру Коковину с просьбой активно сотрудничать с профильными министерствами, чтобы не допускать волокиты. Данные о мобилизованных край получает только из военкоматов, и от этих сведений полностью зависит предоставление выплат и оказание помощи семьям.

Также губернатор Пермского края дал ряд поручений. В частности, главам администраций округов поручено обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, а также держать постоянную связь с каждой семьей резервистов и максимально широко информировать население о контактах соцучастковых, к которым необходимо обращаться семьям. Сведения о них должны быть размещены в соцучреждениях, школах, детских садах, больницах и т.д., а также на всех доступных интернет-ресурсах.

Министру соцразвития Прикамья поручено лично выехать в территории, обсудить с родными военнослужащих, какая нужна адресная поддержка.

Региональному Госюрбюро – оказывать полную юридическую помощь семьям военнослужащих, а также в оформлении документов мобилизованных.

Министерству экономического развития необходимо обеспечить взаимодействие с банками и держать ее на строгом контроле.

Кроме того, всем министерствам и ведомствам по своим направлениям поручено оказывать всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям.

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