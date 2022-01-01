Губернатор Пермского края поручил выплатить семьям мобилизованных по 15 тыс. руб. на каждого ребенка
Ранее было принято решение о выделении мобилизованным жителям Прикамья по 100 тыс. руб.
На заседании регионального правительства под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось обсуждение вопросов оказания мер поддержки мобилизованным прикамцам и их семьям.
Глава региона отметил, что по итогам встречи с резервистами в учебных центрах в Свердловской и Тюменской областях было решено выплатить единовременную материальную помощь семьям призванных: по 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка и столько же на детей мобилизованных граждан в возрасте до 23 лет, обучающихся очно в вузах и сузах.
Члены правительства единогласно поддержали данную инициативу.
Напомним, ранее региональные власти приняли решение разово выплатить из бюджета Пермского края мобилизованным жителям по 100 тыс. руб. В пресс-службе краевого правительства подчеркнули, что это больше, чем во многих других регионах России. Например, в Самарской области и в Удмуртии мобилизованным резервистам выплачивают по 50 тыс. руб.
На заседании правительства краевой министр соцазвития Павел Фокин доложил о промежуточных результатах работы специалистов, выехавших в учебные центры в Елани и Тюмени для оперативного оформления документов, необходимых для предоставления разовых выплат призванным в рамках частичной мобилизации.
«К утру 20 октября эта работа будет завершена полностью», – сказал министр.
Денежные средства будут перечислены автоматически на счета граждан в течение пяти рабочих дней с момента отправки мобилизованного из учебной части непосредственно в воинское подразделение.
При этом предусмотрена возможность перечисления выплаты на счёт родственников мобилизованного, а также любым иным лицам, которых он укажет в своем заявлении.
Также Фокин сообщил об организации работы с семьями мобилизованных граждан по выявлению их потребностей для оказания адресной помощи.
Более полная информация о текущей работе по предоставлению выплат и оказанию помощи семьям размещена на сайте минсоцразвития Пермского края.
Глава минэка Прикамья Эдуард Соснин доложил о работе с банками в части предоставления кредитных каникул гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.
За кредитными каникулами могут обратиться мобилизованные, сотрудники пограничной службы, обеспечивающие проведение специальной военной операции; добровольцы; члены семей указанных лиц.
Если кредит оформлен на мобилизованного, он должен обратиться в банк по телефону горячей линии.
Если он не может связаться с банком, тогда обратиться в финансовую организацию с просьбой предоставления кредитных каникул могут члены его семьи при наличии доверенности, документа, подтверждающего родство и справки из военкомата.
Если кредит оформлен на члена семьи мобилизованного, ему нужно обратиться в отделение банка с документом, подтверждающим родство и справкой из военкомата.
Во всех случаях срок рассмотрения заявлений – до 10 дней.
Член семьи мобилизованного получает право оформить кредитные каникулы, а также распоряжаться денежными средствами призванного резервиста с помощью доверенности.
Информация о том, как ее оформить и другие сведения по алгоритмам взаимодействия с банками размещена на сайте Министерства экономического развития Пермского края.
В ходе заседания Дмитрий Махонин обратился к военному комиссару Александру Коковину с просьбой активно сотрудничать с профильными министерствами, чтобы не допускать волокиты. Данные о мобилизованных край получает только из военкоматов, и от этих сведений полностью зависит предоставление выплат и оказание помощи семьям.
Также губернатор Пермского края дал ряд поручений. В частности, главам администраций округов поручено обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных, а также держать постоянную связь с каждой семьей резервистов и максимально широко информировать население о контактах соцучастковых, к которым необходимо обращаться семьям. Сведения о них должны быть размещены в соцучреждениях, школах, детских садах, больницах и т.д., а также на всех доступных интернет-ресурсах.
Министру соцразвития Прикамья поручено лично выехать в территории, обсудить с родными военнослужащих, какая нужна адресная поддержка.
Региональному Госюрбюро – оказывать полную юридическую помощь семьям военнослужащих, а также в оформлении документов мобилизованных.
Министерству экономического развития необходимо обеспечить взаимодействие с банками и держать ее на строгом контроле.
Кроме того, всем министерствам и ведомствам по своим направлениям поручено оказывать всю необходимую помощь мобилизованным и их семьям.
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