Максим Артамонов В Перми бесплатное посещение детсадов для семей мобилизованных введут с ноября В городской бюджет будут внесены соответствующие поправки Поделиться Твитнуть

Департамент образования Перми разработает порядок бесплатного посещения детских садов для семей мобилизованных. В городской бюджет будут внесены соответствующие поправки. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.





Чиновник пояснил, что освободить семьи мобилизованных от родительской платы за детский садик власти планируют в ноябре. В среднем в Перми ежемесячно за одного ребёнка семьи отдают около 3 тыс. руб. из расчёта 140 руб. в день.





Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов обеспечить бесплатное посещение детских садов детям мобилизованных. Также местные власти должны постоянно держать связь с каждой семьёй резервистов и максимально широко информировать население о контактах соцучастковых, к которым необходимо обращаться семьям.





Сведения об этом должны быть размещены в соцучреждениях, школах, детских садах, больницах и т.д., а также на всех доступных интернет-ресурсах.





Ранее сообщалось, что дети мобилизованных школьного возраста с 1 ноября будут получать в учебных заведениях бесплатное питание.





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