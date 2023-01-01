Строительство межвузовского кампуса в Камской долине Перми подорожало Стали известны основные параметры концессионного соглашения Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства Пермского края о заключении с ООО «Кампус «Парма» концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации межвузовского студенческого кампуса в Перми. Оно будет действовать до 31 декабря 2044 года, а кампус должен быть построен в течение 36 месяцев с даты начала строительства.

Согласно постановлению, на выполнение работ Пермский край выделит компании грант в размере 19,685 млрд руб., а также инвестиционный и эксплуатационный платежи по 9,6 млрд руб.

Ранее общая стоимость проекта оценивалась в 28 млрд руб., при этом в виде федерального гранта краевые власти хотели привлечь 17 млрд руб.

Напомним, 8 декабря 2022 года Пермский край был объявлен одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине на ул. Маршала Жукова. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.

Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.