Елена Синица Эксперты оценили значимость появления в Перми межвузовского кампуса Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В четверг, 8 декабря, состоялось заседание правительства РФ. На нём стало известно, что Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пермский межвузовский кампус построят в Камской долине. Здесь появятся гостиничный комплекс, в котором смогут жить более 5 тыс. студентов и преподавателей, учебно-лабораторные пространства и технопарк.





Также на территории построят спортивный комплекс с бассейном и стадионом и конгресс-холл для мероприятий и выступлений. Планируется, что работы будут завершены до конца 2026 года.





Общая стоимость проекта составляет порядка 28 млрд руб. Регион получит софинансирование из федерального бюджета на строительство этого объекта.





Всего в рамках отбора конкурсной комиссией было рассмотрено 39 заявок от 34 регионов страны, девять из них стали победителями, в том числе Пермский край. Отметим, что губернатор Пермского края лично контролировал процесс формирования заявки региона на этот конкурс.





По мнению ректора Пермского классического университета Дмитрия Красильникова, победа в конкурсе — важное достижение для региона. По его словам, это стало подтверждением, что высшая школа региона входит в когорту лучших в стране.





«Мы создаём технологии и готовим специалистов, которые обеспечивают развитие экономики и общества. Для поддержания результатов мирового уровня необходимо соответствующее окружение. Уверен, что высшее образование в Прикамье благодаря постоянной поддержке губернатора и федеральных властей выйдет на новый качественный уровень в ближайшие несколько лет», — сказал Красильников.





Ректор Пермского Политеха Анатолий Ташкинов также обратил внимание, что кампус объединит в себе все возможности для комфортного обучения, проживания и всестороннего развития студентов, эффективной работы преподавателей и научных сотрудников.





«Я уверен, что Правительство Пермского края и вузовское академическое сообщество сделают всё, чтобы межвузвовский кампус мирового уровня обязательно стал местом притяжения молодёжи и жителей Прикамья», — отметил Ташкинов.





Депутат Госдумы Ирина Ивенских также обращает внимание, что проект-победитель, разработанный под личным контролем губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, — важный и своевременный импульс развития образовательного кластера региона. По её мнению, межвузовский кампус станет местом многих новых значимых открытий наших учёных.





Высокую оценку проекту дают и студенты пермских вузов. Например, студентка третьего курса биологического факультета ПГНИУ Алина Кропачева считает, что межвузовский кампус станет возможностью получить интересный и полезный опыт в разных областях науки, и не только. Более того, новые современные лаборатории и собственный технопарк позволят создать новые рабочие места, говорит студентка.





«Для нас, студентов, это особенно актуально, к моменту завершения строительства мы уже окончим обучение, но зато сможем работать в таком уникальном месте», — сказала она.

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