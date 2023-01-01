Максим Артамонов «Движение первых» в Пермском крае обрело квадратные метры Организация будет располагаться напротив бывшего завода им. Шпагина по ул. Советской, 1 Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Прикамье зарегистрировано региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых». С 7 февраля организация официально будет располагаться в доме по ул. Советской, 1. Эти данные опубликованы на сайте «СПАРК-Интерфакс» — запись о регистрации внесена в ЕГРЮЛ.

В здании, в котором разместилась новоиспечённая организация, власти планируют проводить мероприятия в рамках 300-летия Перми (дом расположен напротив бывшего завода Шпагина). Поскольку износ конструктивных элементов дома составляет порядка 80%, то чиновники решили подготовить необходимые документы для предоставления субсидий из краевого бюджета. Край возьмёт на себя 75% расходов на капремонт дома.

В марте 2023 года мэрия подаст заявку на предоставление субсидии. Подрядчик должен будет провести капремонт крыши, фасада и фундамента. Также планируется отремонтировать системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Завершить капремонт фасадов необходимо до 1 июня 2023 года.

Напомним, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» было создано в декабре прошлого года по инициативе федеральных властей. Оно позиционирует себя как главная детская и молодёжная организация страны, объединяющая 26 общественных движений. Заявленная цель новоиспечённой структуры — воспитание, организация досуга подростков и формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей».

В Пермском крае региональное отделение РДДМ возглавил выпускник филологического факультета Пермского педагогического университета Александр Мясников. Первое в регионе отделение молодёжной организации открылось в январе этого года в Кунгуре.

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