В Прикамье открылось первое в регионе отделение молодёжной организации «Движение первых» Новая российская пионерия заработала в Кунгуре Поделиться Твитнуть

В Кунгуре открылось первое в Пермском крае первичное отделение Общероссийского общественно-государственного Российского движения детей и молодёжи «Движение первых» (РДДМ). Оно заработало при Молодёжном ресурсном центре (МРЦ) города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На этой неделе откроются отделения РДДМ в Лысьве, Чусовом, Чайковском и Краснокамске.

На открытии ячейки в Кунгуре побывал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Пермского регионального отделения молодёжной организации «Движение первых» Александр Мясников.

Пермский лидер новой пионерии отметил, что РДДМ будет вести работу по 12 направлениям. Среди них — образование и знания, культура и искусство, волонтёрство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и своё дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

«Движение первых» было создано 18 декабря 2022 года в Москве на первом съезде объединения. Инициатива создания организации принадлежит властям страны. Цель — воспитание, организация досуга подростков и формирование мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей».

РДДМ позиционирует себя как главную детскую и молодёжную организацию России, объединяющую в себе 26 общественных движений. Среди них — Российское движение школьников, Российские студенческие отряды, Юнармия, "Большая перемена", кружковое движение НТИ и пр.

Отделения движения должны открыться в каждом муниципалитете России, а в каждой школе могут быть созданы первичные ячейки движения. Наблюдательный совет движения возглавляет президент, а председателем движения назначен Григорий Гуров.

Принимать в организацию будут с шести лет, а находиться в ней можно будет до окончания школы или колледжа (до 18 лет).

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