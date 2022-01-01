Елена Синица В Перми для юбилейных мероприятий капитально отремонтируют дом с износом в 80% Проектно-сметная документация уже готова Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Дёмкин и вице-премьер Андрей Кокорев проинспектировали работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в центре Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

К некоторым зданиям было приковано особое внимание. Среди них , дом по ул. Советской, 1. Здесь планируется проведение мероприятий в рамках 300-летия Перми (дом расположен напротив завода Шпагина).





Износ конструктивных элементов дома составляет порядка 80%. Поэтому принято решение подготовить необходимые документы для предоставления субсидий из краевого бюджета. Край возьмёт на себя 75% расходов на капремонт дома.





Уже разработана проектно-сметная документация. В марте 2023 года мэрия подаст заявку на предоставление субсидии.





Подрядчик должен будет провести капитальный ремонт крыши, фасада, фундамента. Также планируется отремонтировать системы электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения. Завершить капремонт фасадов необходимо до 1 июня 2023 года.

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