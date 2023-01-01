Максим Артамонов Собчак раскритиковала условия в детской больнице №3 в Перми Это уже вторая пермская больница, на которую жалуется блогерша с начала года Поделиться Твитнуть

Фото: сайт Городской детской клинической больницы №3

Российская блогерша Ксения Собчак вновь раскритиковала лечебные учреждения Перми. На этот раз она обратила внимание на условия для пациентов в пермской городской детской клинической больнице №3. Она опубликовала видео в своём telegram-канале «Кровавая барыня». На кадрах видна одна из палат и туалет больницы.

Блогерша написала, что на окнах нет штор, в палатах неудобные кровати, двери в палатах в плохом состоянии, а в туалете их вовсе нет — проём закрыт занавеской.

Напомним, в начале января Собчак раскритиковала состояние здания женской консультации №2 в Перми по ул. Грачёва, 12е, опубликовав в своём тг-канале пост и видео, записанное в лечебном учреждении. Она обратила внимание на обваливающуюся штукатурку, изношенные коммуникации, двери кабинетов, которые «застали ещё дореволюционные времена». Блогерша пожелала минздраву Прикамья заботиться о пациентах и сотрудниках.

В ведомстве пояснили, что женская консультация была построена в 1917 году, и это накладывает свои ограничения на проведении капитального ремонта здания, а также сроки ремонта.

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