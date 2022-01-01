Журналистка Ксения Собчак подвергла критике состояние здания женской консультации в Перми
Журналистка Ксения Собчак в своем Тelegram-канале «Кровавая барыня» раскритиковала состояние здания женской консультации №2 в Перми. Об этом сообщает ВЕТТА.
Собчак опубликовала видео, записанное в лечебном учреждении. Она обратила внимание на обваливающуюся штукатурку, изношенные коммуникации, двери кабинетов, которые «застали еще дореволюционные времена».
Несмотря на признаки косметического ремонта журналистка делает вывод: «Очевидно, что этого совершенно недостаточно. Ремонт нужен основательный, а не для отвода глаз».
Ксения Собчак пожелала минздраву Прикамья заботиться о пациентах и сотрудниках.
В ведомстве «Новому компаньону» сообщили, что готовят ответ на критику журналистки.
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