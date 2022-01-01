В минздраве ответили на пост Ксении Собчак о женской консультации в Перми В ведомстве сообщили, что ремонт затруднён из-за даты постройки здания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Женская консультация №2 в Перми по ул. Грачёва, 12е была построена в 1917 году, и это накладывает свои ограничения на проведении капитального ремонта здания, а также сроки проведения ремонта, сообщили в минздраве Пермского края, комментируя критику журналистки Ксении Собчак по поводу состояния строения, в котором расположено лечебное заведение.

В ведомстве отметили, что в настоящее время прорабатывается вопрос строительства новой поликлиники в Мотовилихе для детей и взрослых. Она разместится по ул. Лебедева, 12 и 14. В составе помещений поликлиники для взрослых пациентов будет предусмотрена и женская консультация. При этом о сроках реализации проекта в минздраве не сообщили.

Известно лишь, что в декабре 2022 года на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки с предложением исключить участки по ул. Лебедева,12 и 14 из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений выступила администрация города. В мэрии пояснили, что такова просьба минздрава, собирающегося построить здесь поликлинику.

Напомним, ранее журналистка Ксения Собчак подвергла критике состояние здания женской консультации в Перми. Собчак опубликовала в своём тг-канале пост и видео, записанное в лечебном учреждении. Она обратила внимание на обваливающуюся штукатурку, изношенные коммуникации, двери кабинетов, которые «застали ещё дореволюционные времена». Блогерша пожелала минздраву Прикамья заботиться о пациентах и сотрудниках.

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