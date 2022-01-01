В Рабочем посёлке Перми хотят возвести новую детскую поликлинику Она разместится на ул. Лебедева Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

На ул. Лебедева, 12 и 14 в Мотовилихинском районе Перми планируется построить новую детскую поликлинику. На заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки с предложением исключить указанные участки из зоны действия ограничений по условиям сохранения и планируемого размещения образовательных учреждений выступила администрация города.

В мэрии пояснили, что к ним обратились из министерства здравоохранения Пермского края с просьбой проработать вопрос по размещению на этой территории детской поликлиники.

Как пояснили в минимущества, поскольку территория по ул. Лебедева входит в границы достопримечательного места Соцгородок «Рабочий поселок», в случае строительства поликлиники на этой площадке должны соблюдаться все необходимые параметры, установленные законодательством.

Решением комиссии вопрос будет рассмотрен на публичных слушаниях.

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