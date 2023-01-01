Максим Артамонов
В интернет-магазинах появился предзаказ сувенирных банкнот к 300-летию Перми
Их пока нельзя купить, но можно отложить
Коллекционная банкнота, которую Гознак выпустил к 300-летнему юбилею Перми, появилась в ассортименте интернет-магазинов, специализирующихся на коллекционировании вышедших из обихода бумажных денежных знаков.
На сайте Perevoznikov-coins.ru есть возможность отложить купюру, однако к заказу она ещё не доступна.
На лицевой стороне купюры изображены памятник основателю города Василию Татищеву, Егошихинский медеплавильный завод, пермские деревянные богов, краеведческий музей и текст указа Екатерины II об учреждении города Перми. На обратной стороне — ротонда с набережной, колесо обозрения, вид на художественную галерею и герб Пермского края в разные эпохи.
Презентация коллекционных купюр, которые были выпущены к 300-летию Перми, состоялась 10 февраля. На их изображены главые символы города: Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной.
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