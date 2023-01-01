Максим Артамонов В интернет-магазинах появился предзаказ сувенирных банкнот к 300-летию Перми Их пока нельзя купить, но можно отложить Поделиться Твитнуть

Коллекционная банкнота, которую Гознак выпустил к 300-летнему юбилею Перми, появилась в ассортименте интернет-магазинов, специализирующихся на коллекционировании вышедших из обихода бумажных денежных знаков.

На сайте Perevoznikov-coins.ru есть возможность отложить купюру, однако к заказу она ещё не доступна.

На лицевой стороне купюры изображены памятник основателю города Василию Татищеву, Егошихинский медеплавильный завод, пермские деревянные богов, краеведческий музей и текст указа Екатерины II об учреждении города Перми. На обратной стороне — ротонда с набережной, колесо обозрения, вид на художественную галерею и герб Пермского края в разные эпохи.

Презентация коллекционных купюр, которые были выпущены к 300-летию Перми, состоялась 10 февраля. На их изображены главые символы города: Пермский звериный стиль, Дом Мешкова, памятник основателю города Василию Татищеву, «Сибирская застава», колесо обозрения и ротонда на набережной.

Эти банкноты будут вручать в качестве сувениров на официальных юбилейных мероприятиях. Их могут получить почётные жители Перми.





Напомним, осенью прошлого года были подведены итоги конкурса на изготовление сувенирных банкнот. Единственным участником закупки стало АО «Гознак». Предприятие изготовило 10 тысяч банкнот за 1,41 млн руб. Заказ был выполнен до 31 января 2023 года.

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